ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بسوهاج

Advertisements

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عقب إتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام ) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وعثر بداخلها على ( طبنجه مفككة الأجزاء بالخزينة الخاصة بها، عدد 3 فرد محلى الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ).



كما تم ضبط ( عامل - مقيم بدائرة المركز ) لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وعثر بداخلها على ( عدد 3 فرد محلى الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ).



وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية وحيازتهما للمضبوطات للإتجار فيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

