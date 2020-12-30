"الرياضة" تكشف تفاصيل أول انتخابات إلكترونية لـ"برلمان الشباب" (فيديو)

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قالت دينا أحمد فؤاد، وكيل وزارة الإدارة المركزية والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، إن الشباب أقبلوا على "برلمان الشباب" كأنه مجلس النواب الأصلي، مشيرة إلى أن برلمان الشباب نموذج محاكاة للحياة السياسية، إذ يجرى تأهيل الشباب فيه على الحياة النيابية للالتحاق بمجلس النواب فيما بعد.



وأضافت "دينا أحمد"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مشاركة الشباب في هذا البرلمان ستجعلهم قادرين على خوض انتخابات مجلس النواب والمحليات، لافتة إلى أن انتخابات برلمان الشباب تُجرى لأول مرة في التاريخ بالتصويت بالإلكتروني بدلًا من الصناديق التي تشهد زحاما كبيرًا، معقبة: "نتابع التصويت من مكاتبنا بالـ14 محافظة التي تشارك في فعاليات المرحلة الأولى من التصويت، وفي المرحلة الثانية سيأتي الدور على المحافظات الـ13 الأخرى يومي 3 و4 يناير".



وتابعت وكيل وزارة الإدارة المركزية والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، أن الانتخابات تعقد في 102 مقر بمراكز الشباب، لافتةً إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيعين 5% من أعضاء المجلس، من ذوي الإعاقة والفتيات، مشيرًا إلى أنه يشترط للترشح أن يكون الشاب عضوًا في إحدى مراكز الشباب، موضحة أن برلمان الشباب يؤهل الشباب إلى نموذج الحياة السياسية، ويجعلهم يتعرفون على إدارة الدولة والمجالس التشريعية والتنفيذية، إذ سيعملون على الأرض مع المحافظين لرؤية كيفية حل المشكلات وعرض المشكلات التي يرونها، مؤكدة أن برلمان الشباب أفرز شبابا كثر تولوا مناصب قيادية في الدولة.

