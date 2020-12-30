المؤشر الرئيسي للبورصة اليابانية يصعد 16% في 2020

غلق المؤشر Nikkei الياباني منخفضا في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.

وانخفض المؤشر 0.45% إلى 27444.17 نقطة اليوم الأربعاء بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 1990.

وانخفض المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1804.68 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 والذي سجله أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للأداء السنوي، صعد Nikkei بـ 16% مقارنة مع ارتفاع 18.2% في 2019. وارتفع المؤشر بنحو 18.4% في الربع الأخير من العام مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة شهور المنتهية في مارس آذار 2013.

وارتفع المؤشر Topix بنحو 4.8% في 2020 مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2% في العام السابق.

وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها غدا الخميس وتفتح مجددا الاثنين الرابع من يناير كانون الثاني.

وانخفض 29 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وكانت الأسهم الأسوأ أداء ضمن أسهم أكبر 30 شركة على المؤشر Topix سهم هوندا موتور الذي تراجع 1.78% وسهم شين-إيتسو كيميكال الذي نزل 1.66%.

وصعد سهم رينوفا العاملة في مجال تطوير الطاقة المتجددة 4.9% ليسجل مستوى قياسيا جديدا إذ استفاد من تنامي توقعات المستثمرين بشأن الطاقة النظيفة.