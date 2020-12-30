ضبط ١٢٥٠ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (1250) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعةأبرزها القضايا الآتية، ضبط (3 طن "لحوم مجمدة ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



وضبط (2،75 طن " مقطعات دواجن – فيلية ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.



وضبط (1،3 طن " مقطعات لحوم – مفروم لحوم ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وبها تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة للبيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص ) بمحافظة الجيزة.



وضبط (3،1 طن "أرز أبيض – مكرونة") معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية.



وضبط (2،4 طن " زيت طعام ") معبأ داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية بدون مستندات "مجهول المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف والحبوب) بمحافظة بالمنوفية.



وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة)، لإستيلائه على (فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بمبلغ 886887 جنيه).



ضبط (7،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

