القوائم النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة

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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لنقابة الأطباء البيطريين لعام 20202021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى، الكشزف النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات النقابتين الفرعيتين.



وأوضحت الكشوف النهائية ترشح 10 أطباء بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، و12 طبيبا بيطريا على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عام، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عام.



أما فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، فقد أشارت الكشوف النهائية إلى ترشح طبيبين بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عام، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عام.



هذا وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.



وتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.



وفتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.



كما فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.



