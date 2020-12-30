ضبط عاطل لإنشائه صفحة عبر الفيس بوك للترويج للعقاقير المخدرة

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رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) للترويج عن العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة.



بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته ( عدد من الأقراص المخدرة، عدد 175 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور بيعها بدون إستشارة طبية، مبلغ مالى، هاتف محمول ).



وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

