بعد ارتفاع الإصابات.. متى تحدث ذروة الموجة الثانية لكورونا؟



تكثر التساؤلات بشأن تحديد موعد ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث يقول الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تزايد في أعداد مصابى كورونا يوميا لكن لم نصل للذروة حتى الآن، حيث سنصل لمرحلة ثبوت الأعداد ثم الانخفاض، وهذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة.



وأوضح تاج الدين، أنه لا يوجد توقع محدد لمدى الزيادة فى الإصابات التى ستحدث خلال الفترة المقبلة، وهناك متابعة لمعدل الحالات بشكل دقيق.



موعد ذروة الفيروس



وحول توقعات موعدها، تقول الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن ذروة فيروس كورونا في الأسبوع الأخير من شهر يناير، لافتة إلى أن الحالات الشديدة عند أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التنفسية ويحتاجون لرعاية مركزة، متابعة: "الأعداد مش هتزيد عن 140 ألف إصابة بفيروس كورنا حتى نهاية شهر يناير، ومن الممكن الفترة القادمة سنسجل حالات ما بين ألف إلى 1500 إصابة يوميا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

في ظل أزمة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات، تكثر التساؤلات بشأن تحديد موعد الذروة، والوصول لمرحلة ثبوت الأعداد، ثم الانخفاض.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.لم نصل لذروة كورونا