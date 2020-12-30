ضبط شخصين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط( شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت ( مليون و500 ألف جنيه مصرى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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