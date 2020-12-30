ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مُسنة بالفيوم وسرقة مصوغاتها الذهبية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مُسنة بالفيوم وسرقة مصوغاتها الذهبية.

تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من (مزارع) بإصابة (شقيقته، مُسنة مُقيمة بدائرة المركز) بغيبوبة ونزيف بالمخ.. وسرقة (مصوغاتها الذهبية).

أكدت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا أنه نظرًا لإقامتهما بذات المنطقة محل إقامة المجنى عليها وعلمهما بإقامتها بمفردها عقدا العزم على التخلص منها وسرقتها، وقام أحد المتهمين بالدلوف لمنزلها وقام الأخر بالتعدى عليها بمقبض سلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات وقاما بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية وفرا هاربان وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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