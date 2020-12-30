روسيا: تراجع معدل الإصابات الجديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي، برصد السلطات الصحية نحو 26.5 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، 26513 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27002 إصابة أمس الثلاثاء و27787 إصابة الاثنين و28284 إصابة الأحد و29258 إصابة السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر عندما تم تسجيل 26509 إصابات بالعدوى.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5105 إصابات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3764 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا بواقع 599 حالة وفاة، مقابل 562 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 29235 مريضا للشفاء.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا

450 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا بفيروس كورونا في روسيا

روسيا تسجل 25345 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 554 وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل أكثر من 500 وفاة و28 ألف إصابة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل 559 وفاة و26 ألف إصابة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»