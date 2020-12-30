روسيا: تراجع معدل الإصابات الجديدة بكورونا

أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي، برصد السلطات الصحية نحو 26.5 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، 26513 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27002 إصابة أمس الثلاثاء و27787 إصابة الاثنين و28284 إصابة الأحد و29258 إصابة السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر عندما تم تسجيل 26509 إصابات بالعدوى.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5105 إصابات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3764 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا بواقع 599 حالة وفاة، مقابل 562 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 29235 مريضا للشفاء.