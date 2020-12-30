8 قطاعات تقود مؤشر سوق الأسهم السعودية للهبوط مع بداية التعاملات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8746.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 111.38 نقطة ليصل إلى مستوى 25643.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال. 
 
وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%.
 
وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 4.84%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 3.76%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.70%، فيما تراجع 80 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 1.49%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.45%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 1.28%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 168.7 مليون ريال سعودي.
 

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