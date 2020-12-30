8 قطاعات تقود مؤشر سوق الأسهم السعودية للهبوط مع بداية التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8746.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 111.38 نقطة ليصل إلى مستوى 25643.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%.