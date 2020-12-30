أسعار الدولار تستقر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 30-12-2020 ، علي استقرار بعد ارتفاعات محدودة شهدتها في تعاملات بداية هذا الأسبوع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30-12-2020 :

أفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم بالبنوك المصرية على استقرار، حيث سجلت في بنك عودة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ايران 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتي 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.