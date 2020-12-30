مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 24.6 نقطة مع بداية جلسة التداول

استهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.65% خاسراً 24.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 230.1 ألف دينار بحرينى.

وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 100.24% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.16%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.22%، فيما صعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.