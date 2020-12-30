تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.47% خاسراً 11.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2512.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 33.1 مليون سهم محققة ما قيمته 27.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 479 صفقة لعدد 27 سهماً.





وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.32%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.43%.