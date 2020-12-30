تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% بمستهل التعاملات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.47% خاسراً 11.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2512.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 33.1 مليون سهم محققة ما قيمته 27.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 479 صفقة لعدد 27 سهماً.

وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.32%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.43%.
 
وقفزت 4 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 3.51%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.95%، فيما تراجع 18 سهماً، على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.03 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.82%.

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