تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسراً 26.620 نقطة ليصل إلى مستوى 5552.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 32.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6061.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4549.72 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 10.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.79 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3758 صفقة.









وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%.