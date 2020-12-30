تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسراً 26.620 نقطة ليصل إلى مستوى 5552.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 32.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6061.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4549.72 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً  10.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.79 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3758 صفقة.


 وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.09%، يليه سهم شركة جياد القابضة بنسبة 5.83%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.25%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.95%.

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