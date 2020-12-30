ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل .. وتوقعات تراجع نشاط الأجانب مع أعياد الكريسماس









إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مع استعادة تدريجية لثقة المستثمر فى السوق المصرى و تبديل الأدوار بين القطاعات و الأسهم ما بين الصعود و جنى الارباح.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل عند مستوى 10815.9 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل عند مستوى 2108.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.3% ليصل عند مستوى 3059 نقطة.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال، أنه مع آخر جلستى تداول بنهاية العام أن تكون المؤشرات مرشحة للأداء العرضى المتذبذب مع تباين أداء الأسهم فى هدوء نسبي فى التعاملات مع تراجع نشاط الاجانب خلال اعياد الكريسماس و رأس السنة.