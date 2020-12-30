ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل .. وتوقعات تراجع نشاط الأجانب مع أعياد الكريسماس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مع استعادة تدريجية لثقة المستثمر فى السوق المصرى و تبديل الأدوار بين القطاعات و الأسهم ما بين الصعود و جنى الارباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل عند مستوى 10815.9 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل عند مستوى 2108.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.3% ليصل عند مستوى 3059 نقطة.

وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال، أنه مع آخر جلستى تداول بنهاية العام أن تكون المؤشرات مرشحة للأداء العرضى المتذبذب مع تباين أداء الأسهم فى هدوء نسبي فى التعاملات مع تراجع نشاط الاجانب خلال اعياد الكريسماس و رأس السنة.

أخبار تهمك

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 35 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أفريقيا

منذ ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ ربع ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة النصر المرتقبة تصل إلى الرياض

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»