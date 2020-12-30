الناس هتتربى إمتى.. نجلاء بدر تتضامن مع سوسن بدر بعد الهجوم عليها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


ردت الفنانة نجلاء بدر على متنمري الفنانة سوسن بدر الذي تمنى لها الموت عقب نعيها المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا أمس.

نشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" تعليق المتنمر، مُعلقة عليه :" هي الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل ايه وهاتتربى امتى بجد حاجة تحزن، كل الحب و التقدير للفنانه سوسن بدر ربنا يخليكي لينا و يحفظك ".

وكان المتابع قد كتب للفنانة سوسن بدر عقب نعيها للمخرج حاتم علي "عقبالك"، وذلك إشارة منه لتمنى الموت لها، لترد عليه سوسن بدر :"
"الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك".

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