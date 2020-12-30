وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات إسكان بديل العشوائيات بمدينتى العبور والعبور الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إسكان بديل العشوائيات بمدينتى العبور والعبور الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسى جهازى مدينتى العبور والعبور الجديدة.

 

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتنفيذ أعمال المرافق بحيث يتم الانتهاء منها بالتوازى مع انتهاء تنفيذ الوحدات السكنية، ووضع خطة زمنية مكثفة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات مرحلياً، وتسكين المستحقين لتلك الوحدات.

 

وخلال الاجتماع، قدم المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شرحاً للموقف التنفيذى لمشروع عمارات أهالى المناطق غير الآمنة على مساحة 200 فدان، بحى السلام، شرق طريق بلبيس (بجوار مشروع المحروسة 1 و2)، بمدينة العبور.

 

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ 134 عمارة، وقد بلغت نسب التنفيذ ببعض العمارات 87 %، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية وبنسب تنفيذ متقدمة لعدد منها، وتشمل (حضانة – مركز طبى – مدرسة تعليم أساسى 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى 33 فصلاً – 2 مخبز).

 

وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه جارٍ أيضاً بمدينة العبور الجديدة، تنفيذ 96 عمارة (3360 وحدة سكنية + 96 وحدة إدارية + 96 محلاً)، بمشروع عمارات أهالى المناطق غير الآمنة على مساحة 200 فدان، بحى السلام، وقد بلغت نسب التنفيذ ببعض العمارات نحو 16 %.

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