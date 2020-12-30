الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
يكثف مسئولو الأهلي جهودهم، لإنهاء صفقة الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز من فريقه خلال الساعات القادمة.


وكان صن داونز قد أعلن في بيان رسمي فشل إتمام صفقة سيرينو للمارد الأحمر بسبب عدم الاتفاق على القيمة المالية.


وكان الأهلي قد أرسل عرضا خلال الأيام الأخيرة قيمته 2 ونصف مليون دولار، بالإضافة لتنازل سيرينو عن 650 الف دولار لفريقه صن داونز من أجل انضمامه للقلعة الحمراء.


ورفض صن داونز عرض الأهلي بسبب ضعف المقابل المادي، حيث حدد الفريق الجنوب أفريقي 5 مليون دولار مقابل الاستغناء عن سيرينو.


ومن المنتظر أن يقدم الأهلي عرضا جديدا خلال الساعات المقبلة، بعد أن طالب سيرينو مسئولي المارد الأحمر بعدم التخلي عن التعاقد معه، وبسبب رغبة موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في ضم اللاعب.


وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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