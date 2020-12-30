الأرصاد تحذر : شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذير منذ أول أمس حول وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم، وتم إرسال هذا التحذير للإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية مستمرة حتى غدًا الخميس، منوهة بأنه يتم متابعة الطرق جيدًا من إدارة المرور، وأي طريق يكون عليه شبورة كثيفة يتم إغلاقه فورًا لمنع الحدوث، على أن يتم إعادة فتحه فور تحسن الرؤية الأفقية



وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتأجيل السفر وعدم النزول في الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحًا إلا للضرورة، مجددة التحذير من الشبورة المائية الكثيفة والتي متوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، منوهًا بأن الطقس يكون شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

