"البورصة "تفرض إلتزام مادي علي 3 شركات بقيمة 45 ألف جنيه

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض إلتزام مالي علي 3 شركات بقيمة 45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد.





وأوضحت البورصة المصرية ، أن أول هذه الشركات هي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، حيث غرمتها بحوالي 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، فرض إلتزاما مالياً على شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بحوالي 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.