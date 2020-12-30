"البورصة "تفرض إلتزام مادي علي 3 شركات بقيمة 45 ألف جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض إلتزام مالي علي 3 شركات بقيمة  45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد.

وأوضحت البورصة المصرية ، أن أول هذه الشركات  هي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، حيث غرمتها بحوالي 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
 
كما قررت اللجنة،  فرض إلتزاما مالياً على شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج  بحوالي 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
 
ومنحت اللجنة، شركة جينيال تورز، مهلة أسبوع من تاريخ اخطارها لموافاة البورصة بمستندات قيد أسهم الزيادة المجانية المقررة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2019، وكذلك ما تم بشأن إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، ثانياً توقيع التزام مالى على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد، ثالثاً ادراج وتداول أسهم الشركة للتداول ضمن القائمة (د) وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 3 يناير 2021.

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