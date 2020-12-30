اختبار بسيط وطريقة فعالة لفحص فيروس كورونا في الجسم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
هناك طريقة جديدة تمكن المواطنين من فحص فيروس كورونا في الجسم، للاطمئنان على أنفسهم بكل سهولة وهي الغرغرة، وفقا لما ذكره موقع "يورونيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، وبحسب "توب سانتيه".

هذه الطريقة المدهشة جاءت من دولة التشيك، وتكمن الفكرة في أن يؤخذ ما يوجد في عمق الحلق للكشف عن آثار وجود فيروس سارس – كوف SARS – CoV2. 

وعلى من يرغب في فحص كورونا، يجب عليه وضع القليل من الماء في الفم ثم إرجاع الرأس إلى الخلف وإجراء الغرغرة لمدة 30 ثانية، ثم يتم بصق الماء في أنبوب اختبار خاص؛ من أجل إجراء التحليل عليه في المختبر.

وهذا الفحص مهم إجراءه لأن الهدف منه هو المحافظة على البيئة الفموية نظيفة لمدة 15 دقيقة قبل إجراء الفحص، أي أن المريض يلتزم بعدم التدخين أو الشرب أو الأكل أو مضغ العلكة خلال هذه الفترة من الوقت. 

وأنبوب الاختبار هذا مجهز بنوع من البودرة تهدف إلى المحافظة على الفيروس بدرجة حرارة الغرفة، ويستمر تأثير هذه البودرة إلى عدة أيام، ولهذا السبب تعتبر هذه التقنية عملية أكثر وفقاً للباحثين التشيك؛ لأنه بذلك يمكن تفادي النقل عند درجة حرارة منخفضة، والذي قد يكون معقداً. 

ووفقاً للعلماء الذين توصلوا إلى هذه التقنية، أكدوا أن هذه التقنية أقل تكلفة، كما أنها فعالة تماما مثل فحص الأنف- البلعوم.

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