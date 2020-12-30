تعرف على تفاصيل الصحية للفنان عهدي صادق

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أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد تعرّض الفنان القدير عهدي صادق لأزمة صحية، اعتقد البعض أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.



ولكن أزمة الفنان عهدي صادق قد بدأت من خلال متابعة الفنانة سامية جاهين نجلة الفنان والشاعر الراحل صلاح جاهين التي كانت حريصة على متابعة الحالة الصحية لعهدي صادق الصحية، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، نقلها له لمستشفى الهلال الأحمر.



وبدأ المتابعين والأصدقاء، في الاستفسار عن حالة عهدي صادق الصحية، حيث أكدت لهم أنه مصاب بكسر في الحوض، بسبب سقوطه في المنزل، كما أنها أعربت عن استيائها الشديد من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الأولى فور وصوله للطوارئ.



كما أنها كشفت عن الذين وقفوا بجواره بعد إعلانها عن خبر مرضه، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"من أول أزمة عمو عهدي الصحية فيه ناس وقفت معانا وسهلت علينا الأمور بقدر الإمكان، و بالرغم من كل المشاكل اللي واجهتنا ودول لازم أشكرهم بالإسم: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنانة إسعاد يونس، الفنان المخرج الأمير جمال عبد الحميد اللي هو فعلا بمثابة أخ حقيقي لعمو عهدي، الفنانة نهال عنبر، الفنان منير مكرم، الفنان صبري عبد المنعم، وفيه حد مهم جدًا عارف نفسه بس مش عايزني أجيب سيرته بابعتله حب قد الدنيا، حبايبك كتير قوي يا عمو عهدي لازم تقوملهم بالسلامة، دعواتكم يا حبايب".