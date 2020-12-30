ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل علي ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتختتم الجولة السادسة عشر بمواجهة نادي توتنهام هوتسبير نظيره فولهام فى ديربي لندن على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي.

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف
هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف
كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف
باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 10 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف
هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف
كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف

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