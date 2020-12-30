بدون رجيم.. نصائح للحصول على وزن مثالي في العام الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
لا ترغبين في اتباع حمية غذائية تحرمك من أكلات تفضلينها، وترغبين في الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق خالي من الترهلات، لا تحتاري عزيزتي سنقدم لكِ في السطور التالية الحل، للحصول على وزن مثالي كما ترغبين دون اتباع حمية غذائية ورجيم قاسي، للحصول على الوزن المناسب في العام الجديد:

البهارات والاكلات الحارة
المأكولات الحارة تؤدي إلى خسارة الوزن بشكل كبير لاحتوائها على الـ"كابسيسين"، التي تتسبب في الشبعوعدم الجوع المستمر، كما أن وجبة الأطعمة الحارة ترفع درجة حرارة الجسم، الأمر الذي سيلزمه العودة إلى درجة الحرارة الطبيعيّة، وبهذا يقوم الجسم بإحراق سعرات حراريّة إضافيّة.

امتنعي عن التسوق وانتِ جائعة
في حالة التسوق وأنت جائعة، يزيد من احتماليّة اختيار المأكولات غير الصحيّة، وفي حالة التسوق وانت غير جائعة يمكنك شراء المأكولات الصحية والاإكثار من الفواكه والخضراوات التي تفيد جسمك ولا تزيد وزنك.

التخفيف من الملح والسكر
اعلمي أن الملح يزيد احتباس السوائل بالجسم، الأمر الذي سيجعلك تشعرين بثقل كبير فيه، لذا، يجب التخفيف من حدتهـ واحذري من تناول المشروبات المعلبة لما يوجد بها من نسبة سكر عالية وهذا لا يفيدك عند فقدان الوزن.

الالتزام بمواعيد الوجبات
الالتزام بمواعيد الوجبات من أساسيّات النجاح، وموعد الوجبة الاخيرة في اليوم يكون قبل الثامنة مساءا للحفاظ على الجسم الذي يحتاج للراحة.

النوم لساعات كافية
وفقا لدراسة مؤكدة، تبين ان الأفراد الذين لا ينامون كفاية، يلجأون في اليوم التالي إلى تناول مأكولات عالية في محتوياتها من السكّر والدهون المشبّعة، إضافة إلى زيادة نسبة إفراز الـ"غريلين" أو "هرمون الجوع"، ويتناولون كمّيات وافرة من الطعام غير الصحّي الذي يزيد الوزن.

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