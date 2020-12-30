طريقة تحضير البطاطس والكوسا المشوية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
في خطوات بسيطة وسهلة نقدم لكِ عزيزتي ست البيت الشاطرة طريقة تحضير البطاطس والكوسا المشوية لتقديمها لأفراد أسرتك فهي تعد وجبة مهمة ومفيدة ولذيذة في نفس الوقت، ومن هنا إليك المقادير وطريقة التحضير في السطور التالية:

المقادير
- البطاطس : 1 حبة (مقطعة شرائح رفيعة)
- الكوسا : 2 حبة (مقطعة دوائر)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- بطني صينية الفرن بورق الزبدة ووزعي البطاطس والكوسا.
- وزعي الزيت فوق الخضار والملح، وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى تنضج الخضار.
- أخرجي الصينية من الفرن، ووزعي عصير الليمون والبقدونس.
- حركي المزيج، وأعيدي الصينية لمدة 5 دقائق إلى الفرن ثم قدميها بالهنا والشفا.

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