مكونات السلطة التركية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
السلطة التركية لا تختلف عن السلطة العادية كثيرا، ولكن لها مكونات مختلفة ليكن مذاقها جيد وتعجب الكثيرين، ومن هنا لو رغبتي في تحضيرها إليك مكونات السلطة التركية لتقديمها لأفراد أسرتك، ومن هنا نقدم لكّ مجموعة من الخطوات والمكونات عليك اتباعها للحصول على سلطة شهية كما تريدين:

المكونات
- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)
- الثوم : فص (مهروس)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير
اخلطي الطماطم والفلفل والبقدونس في طبق.
اخلطي الجوز مع الزيت والثوم وعصير الليمون والملح والبابريكا في وعاء جيداً.
وزعي المزيج فوق السلطة وقدميها.

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