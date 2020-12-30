بعد إصابتها بفيروس كورونا..جومانا مراد:"ربنا يشفي الناس وميضرش حد"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


جومانا مراد بعد إصابتها بفيروس كورونا :"صحتي بقت احسن من الأول"

حرصت الفنانة جومانا مراد على طمأنة محبيها على تفاصيل حالتها الصحية بعد أيام قليلة من إعلانها خبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت جومانا مراد في تصريحات صحفية لها عن تحسن حالتها الصحية، وأنها قد اقتربت من الشفاء، مُضيفة:"أنا بقيت الحمد لله كويسة وصحتي بقت أحسن الأول".

وطلبت جومانا مراد من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وباتباع الإجراءات اللازمة للحد من فيروس كورونا، وتمنت من الله أن يشفي جميع المصابين بهذا الفيروس والأ يضر أحدًا، مُضيفة :"ربنا يشفي الناس وميضرش حد".

ووجهت حرصت جومانا مراد رسالة تهنئة لجمهورها بمناسبة رأس السنة الميلادية، متمنية لهم في العام المقبل كل التوفيق على المستوى العملي والشخصي.


وفي سياق آخر، شاركت جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، هدى الأتربي، خالد سرحان، مصطفى درويش وإخراج سامح عبدالعزيز.

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