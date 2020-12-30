الهند تسجل 286 حالة وفاة و20550 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، 286 حالة وفاة و20550 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

عبّر المجلس الهندي للأبحاث الطبية عن تفاؤله بشأن التجارب الجارية للتوصل إلى إنتاج لقاح هندي مضاد لفيروس كورونا المستجد، واعتبرها واعدة وتستقطب اهتماما عالميا.

 

 وقال إن "النتائج المشجعة لتجارب المرحلة الأولى  والمرحلة الثانية للقاح "كوفاكسين" قد عبدت الطريق لمباشرة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند والتي تأخذ مجراها في الظرف الحالي في 22 موقعا".

 

 وأضاف بأن هذا اللقاح يعتبر ثمرة التعاون، الذي انتهى إلى "إنجاز ملحوظ"، بين المجلس الهندي للأبحاث الطبية ومؤسسة باهارات بيوتيك. وأوضح المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن المعطيات الخاصة بنتائج التجارب التي تم إنجازُها حتى الآن أثبتت أن للقاح الهندي "كوفاكسين" قدرات مثيرة للإعجاب بخصوص المناعة والسلامة، وأن خلاصة هذه البحوث الهندية تلقى اهتماما من قبل مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية التي ترغب في نشرها.

 

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