"المرور" توجه نصائح مهمة للسائقين لتفادي مخاطر الشبورة

وجهت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق -مدير المرور-، نصائح مهمة للسائقين بعد غلق7 طرق لتفادي مخاطر الشبورة الكثيفة، وتجنبا لحوادث الطرق، ناصحة بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا للحوادث، ووضعت مجموعة من النصائح ومنها:





1- امتنع عن استخدام هاتفك الجوال أثناء قيادة السيارة.

2- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث . 3- احذر من استخدام الفرامل بشكل مفاجئ في مياه الأمطار لجنب انزلاق السيارة.





4- يجب على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.





5- وضع النور الأمامى في الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.





6- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية





7- يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع





8- فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.





9- يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً





10- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج





11- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.





12- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.