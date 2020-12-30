"المرور" توجه نصائح مهمة للسائقين لتفادي مخاطر الشبورة
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
وجهت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق -مدير المرور-، نصائح مهمة للسائقين بعد غلق7 طرق لتفادي مخاطر الشبورة الكثيفة، وتجنبا لحوادث الطرق، ناصحة بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا للحوادث، ووضعت مجموعة من النصائح ومنها:
1- امتنع عن استخدام هاتفك الجوال أثناء قيادة السيارة.
2- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
3- احذر من استخدام الفرامل بشكل مفاجئ في مياه الأمطار لجنب انزلاق السيارة.
4- يجب على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.
5- وضع النور الأمامى في الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.
6- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية
7- يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع
8- فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.
9- يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً
10- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج
11- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.
12- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.