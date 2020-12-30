تعرف على موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أفريقيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
وضع الأهلي المصري قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف.


وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب التي لعبت بالنيجر، بهدف دون رد سجله المالي اليو ديانج.

موعد مباراة العودة بين الأهلي وسونيديب

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسونيديب يوم 5 يناير المقبل في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.


وحقق الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري الاثنين الماضي بنتيجة 4-0 على ملعب السلام، في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز .

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