قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي قرب دمشق

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات

أفاد الإعلام الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر عسكري، بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا قرب دمشق.

 

وأوضح المصدر العسكري، أنّه في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر الأربعاء نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من الدفاعات الجوية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

 

وكشف المصدر، أن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية.

 

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