سموحة يرفض إلغاء تقنية الفيديو المساعد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
إنتقد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عزم اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة إتحاد الكرة المصري إلغاء تقنية الفيديو المساعد.


وفور تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير إتحاد الكرة إمتنع عن سداد مستحقات الشركة المُنفذة لتقنية الفيديو مؤكد أن تطبيق تلك التقنية يتخلله بعض الاخطاء من جانب الحكام المشرفين عليها.


وفي تصريحات تلفزيونية أكد فرج عامر أن سموحة من الاندية الرافضة لفكرة الألغاء خاصةً أن الـVar قلل الكثير من الأخطاء التحكيمية ومنح العدالة لجميع الفرق.

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فرج عامر سموحة تقنية الفدييو الدوري المصري

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