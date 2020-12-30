5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر





ننشر لكم فيث المقالة التالية 5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر حيث يمكن للمواطنين استخدام الرقم القومي لإضافة المواليد بكل سهولة عبر الخدمة التي أطلقها موقع دعم مصر التابع للموقع الرسمي لوزارة التموين.





وتسهيلا عليكم أمر التسجيل، نعرض لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي، حيث أطلق الموقع التابع لموقع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة وإضافتها لبطاقات التموين بداية من 2021، وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بعد تزايد أعداد الطلبات على إضافة إضافة المواليد في السنة الماضية.





وعن خطوات تسجيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، إليكم التالي:





- يجب الدخول على موقع دعم مصر الرسمي (اضغط هنا).

- التوجه بالضغط على اضافة مولود جديد.

- سيظهر لك استمارة لملاء البيانات الخاصة بك وبالمولود من خلال.

- سيطلب منك اضافة الرقم القومي، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- ثم بعد ذلك سيتم التسجيل ثم اضغط فى النهاية على كلمة حفظ.



