5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر 

ننشر لكم فيث المقالة التالية 5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر حيث يمكن للمواطنين استخدام الرقم القومي لإضافة المواليد بكل سهولة عبر الخدمة التي أطلقها موقع دعم مصر التابع للموقع الرسمي لوزارة التموين.

وتسهيلا عليكم أمر التسجيل، نعرض لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي، حيث أطلق الموقع التابع لموقع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة وإضافتها لبطاقات التموين بداية من 2021، وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بعد تزايد أعداد الطلبات على إضافة إضافة المواليد في السنة الماضية.

وعن خطوات تسجيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، إليكم التالي:

- يجب الدخول على موقع دعم مصر الرسمي (اضغط هنا).
- التوجه بالضغط على اضافة مولود جديد.
- سيظهر لك استمارة لملاء البيانات الخاصة بك وبالمولود من خلال.
- سيطلب منك اضافة  الرقم القومي، ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- ثم بعد ذلك سيتم التسجيل ثم اضغط فى النهاية  على كلمة حفظ.

5 خطوات مهمة لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع دعم مصر 

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 14 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 33 دقيقة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ 13 دقيقة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أفريقيا

منذ ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة النصر المرتقبة تصل إلى الرياض

منذ ساعتين

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 10 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»