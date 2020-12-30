محافظ القاهرة يطالب المواطنين بسرعة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غد الخميس 31 ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة، بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.


وأضاف محافظ القاهرة، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون مطالبًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون.

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