لهذا السبب.. أسماء جلال تعتذر عن المشاركة في فيلم "ريتسا"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة أسماء جلال عن سبب اعتذارها عن فيلم "ريتسا"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت أسماء جلال :"كنت حابة أشارك جدا في فيلم ريتسا، ولكن للأسف اعتذرت بسبب المواعيد، وبتمنى لصحابي في الفيلم يكسروا الدنيا، بالتوفيق يارب".


فيلم "ريتسا"، من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، إنتاج أيمن يوسف، بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مي الغيطي، مايان السيد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال الدرامية مشاركتها في مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، محمد يسري إخراج مصطفى أبو سيف.

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