الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس غدا

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، آخر أيام هذا العام، حيث عانى فيه شعوب العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد داعين الله أن يكون العام القادم خالي من الأمراض والظواهر الجوية المخيفة.





وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، اكدت الأرصاد الجوية أن البلاد لا تشهد أي ظواهر سوى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.





ويسود مائل للدفء نهارًا على القاهرة والمناطق الجنوبية والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





ودرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تسجل 21 -11، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 25 -15، شمال الصعيد 22 -8، جنوب الصعيد 25 -11.