بريطانيا تقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أقرت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، استخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 210 حالات وفاة، و34,639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تزامنًا مع تفشي سلالة جديدة من المرض في البلاد.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,256,005 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 70,405 حالات، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وسبق أن بريطانيا يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.

 

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفي 23 ديسمبر 744، وفي 24 ديسمبر 574، وفي 25 ديسمبر 570، لكن من الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يسجل دائما تراجعا في يومي العطلة نظرا لأسباب بيروقراطية.

 

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

 

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