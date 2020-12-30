بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ننشر لكم في السطور التالية بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر لعام 2020، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح البلاد اليوم، وتكون الضباب على الطرق اللسريعة في النهار الباكر،ناصحة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس باستمرار وتفادي مخاطر ظاهرة الشبورة الكثيفة.





وقالت الأرصاد الجوية إن القاهرة والوجه البحرى تشهد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، و السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.





وتتوقع الأرصاد أن الطقس في شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.





وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:





المدينة العظمي الصغري

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 9

سيوة 18 6

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 3

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 3

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسي علم25 15

الفيوم 21 8

بني سويف 21 8

المنيا 22 8

أسيوط 22 9

سوهاج 24 9

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 26 11

شلاتين 27 18

حلايب 26 19