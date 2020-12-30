بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ننشر لكم في السطور التالية بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر لعام 2020، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح البلاد اليوم، وتكون الضباب على الطرق اللسريعة في النهار الباكر،ناصحة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس باستمرار وتفادي مخاطر ظاهرة الشبورة الكثيفة.

وقالت الأرصاد الجوية إن القاهرة والوجه البحرى تشهد  طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الأرصاد أن الطقس في شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري
القاهرة 21 11
الإسكندرية 21 12
طنطا21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 21 12
بلطيم22 14
مطروح21 10
السلوم20 9
سيوة 18 6
بورسعيد21 13
دمياط21 13
الزقازيق21 11
الإسماعيلية23 12
السويس 23 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر22 12
نخل 20 3
نويبع 24 17
طابا 23 14
كاترين 18 3
الطور 23 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة26 15
مرسي علم25 15
الفيوم 21 8
بني سويف 21 8
المنيا 22 8
أسيوط 22 9
سوهاج 24 9
قنا 25 10
الأقصر25 11
أسوان 26 12
أبوسمبل26 12
الوادى الجديد26 11
شلاتين 27 18
حلايب 26 19

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