فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
أنهى فريق ترميم متحف المركبات الملكية أعمال صيانة وترميم إحدى العربات التي كانت مخصصة لنقل البريد في فترة أسرة محمد علي باشا.

وأشرف على أعمال الترميم والصيانة الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم والدكتور مجدى مدير عام اثار ومتاحف القاهرة الكبرى ومدحت صابر مدير عام متاحف القاهرة الكبرى حيث تم التوجيه بسرعة إنجاز العمل استعدادا لنقل العربة إلى متحف البريد، التابع لوزارة الاتصالات.

والعربة واحدة من العربات الفريدة فى الشكل والحجم، والتي كانت محفوظة بمخازن المتحف، ويضم المتحف عربة أخرى مماثلة لها معروضة بقاعة العرض وهي عبارة عن عربة ذات صندوق خشبي من اللون الأسود المزين بالمستريك الأحمر، كانت تخصص لعدة أغراض منها نقل البريد والعفش وكبار موظفي الحاشية.

وشملت أعمال الترميم التي قام بها فريق المتحف برئاسة الدكتورة إيمان نبيل، القطع الخشبية والأجزاء النسيجية وكذلك الحلي المعدنية والعلامات المميزة لها، حيث عاد لها رونقها الأول.

يذكر أن فريق ترميم متحف المركبات الملكية صاحب أكبر إنجاز خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح في ترميم ما يقرب من 60 عربة ملكية والعشرات من اللوحات الزيتية والورقية.

وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات
فريق ترميم المركبات الملكية ينتهي من ترميم "عربة البريد" تمهيدًا لنقلها لمتحف الاتصالات

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