موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء وذلك على ملعب سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي.


ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتُذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.


وقبل اللقاء يحتل فريق نادي ليفربول المركز الأول برصيد 32 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن ليستر سيتي الوصيف فيما يحتل فريق نادي نيوكاسل يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

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