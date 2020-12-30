عاجل..أنباء عن إيقاف الدوري الانجليزي بسبب كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
تناقش أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إيقاف البريميرليج خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون قد تم تأجيلها وهي التي كان مقرراً لها يوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من البريميرليج بداعي وجود حالات كورونا ضمن كتيبة جوارديولا.


في الوقت الذي أصبح فيه فريق نادي شيفيلد يونايتد أحدث المنضمين للأندية التي أثبتت التحاليل إصابة لاعبيه بالفيروس ما جعله يُغلق ملعب تدريب النادي.
يُذكر أن المسحات التي قام بها اللاعبين والأطقم الفنية أثبتت إصابة ثمانية عشر شخصاً وهي النسبة الأعلى منذ بداية الدوري في أغسطس الماضي.

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مباريات الجولة السادسة الدوري الانجليزي

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