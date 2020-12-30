كيم كارداشيان تهدي شقيقتها كلوي كرة سلة كرستالية لهذا السبب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اعلنت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان عن حصولها على كرة سلة من الكريستال، قدمتها لها شقيقتها كيم كارداشيان، احتفالا بنجاح حبيب كلوي لاعب السرة ووالد ابنتها تريستان تومسون.
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كيم اهدت شقيقتها الكرة، احتفالا بتوقيعه لعقد جديد مع فريقه لكرة السلة بوسطون سلتكس، وهو أحد أبرز اندية السلة الأمريكية.
وتصل تكلفة الكرة الكرستالية لـ 4 آلاف دولار، وهي مصنعة بالكامل من الكريستال.

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