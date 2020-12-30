هاني شاكر عن "يا بخته" مع أحمد سعد: "كنت خايف في البداية من الأغنية"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر

تحدث أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، عن كليب "يا بخته" الذي يجمعه بالفنان أحمد سعد، قائلا: " أحمد كان باعتلي مجموعة من الاغاني أختار منها وأنا كان نفسي أتعامل معاه  ويحضرلي لحن كويس".

وأضاف خلال لقاء خاص  ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "ضمن هذه الاغنيات التي قام بعرضها علي وقتها كانت "يابخته" وكان قدم قام بغنائها بالفعل وسيقوم بطرحها في البومه الاخير ".  

وكشف انه طلب من أحمد سعد، أن يقوم بتجربه صوته في إستوديو لذات الاغنية قائلا: "قلت له تعالى يأحمد نروح إستوديو نجرب صوتنا ومكنتش عارف صوتنا سوا هيبقى عامل إزاي خاصة أن الطبقتين مختلفتين.. أحمد سعد طبقة صوته أعلى وهو تحمس جداً وفضلنا نتكلم كتير وحاول إقناعي لاني كنت خايف من الخطوة".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 22 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»