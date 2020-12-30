هاني شاكر عن "يا بخته" مع أحمد سعد: "كنت خايف في البداية من الأغنية"





تحدث أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، عن كليب "يا بخته" الذي يجمعه بالفنان أحمد سعد، قائلا: " أحمد كان باعتلي مجموعة من الاغاني أختار منها وأنا كان نفسي أتعامل معاه ويحضرلي لحن كويس".





وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "ضمن هذه الاغنيات التي قام بعرضها علي وقتها كانت "يابخته" وكان قدم قام بغنائها بالفعل وسيقوم بطرحها في البومه الاخير ".





وكشف انه طلب من أحمد سعد، أن يقوم بتجربه صوته في إستوديو لذات الاغنية قائلا: "قلت له تعالى يأحمد نروح إستوديو نجرب صوتنا ومكنتش عارف صوتنا سوا هيبقى عامل إزاي خاصة أن الطبقتين مختلفتين.. أحمد سعد طبقة صوته أعلى وهو تحمس جداً وفضلنا نتكلم كتير وحاول إقناعي لاني كنت خايف من الخطوة".



