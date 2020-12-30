سر المشهد الذي أبكى حاتم علي بشدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر

كشف أحد أصدقاء المخرج السوري الراحل، حاتم علي، ولأول مرة عن موقف جمعه به يعكس حساسيته الشديدة، وذلك في نعيه له. وقال المؤلف المصري، عبد الرحيم كمال، في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنه يتذكر جيدا بكاء المخرج حاتم علي بشدة أثناء تواجدهما داخل شركة إنتاج، وذلك بعد قراءته أحد مشاهد مسلسله التلفزيوني الأخير "أهو ده اللي صار"، الذي عرض العام الماضي.

وكتب عبد الرحيم كمال متذكرا حاتم علي: "كنا بمفردنا في غرفة من غرف مكتب شركة الانتاج صباحا نراجع الحلقات، وكنت كعادتي أقرأ الحلقة الجديدة، وكانت الحلقة التي جاء فيها المرض لـ"يوسف الأول"، وأرادت "خديجة هانم" أن تصالحه وتشفيه بتزويجه من الفتاة التي رفضت أن تزوجها له قبل ذلك بسنوات".

وتابع كمال استكمالا للمشهد: "وحينما رأى "يوسف الأول" حبيبته القديمة أمامه نظر لـ"خديجة هانم" ساخرا حزينا ونطق جملة عن (الأشياء التي تأتي في غير موعدها) ليجهش المخرج حاتم علي بالبكاء الشديد بكاء استمر دقيقة بكاء حار دفعني للبكاء أيضا". وأكد المؤلف عبد الرحيم كمال أن ذلك الموقف يعكس كم كان الراحل حاتم علي "رجلا شديد الحساسية والرقي يشعر ويحس وينفعل للكلمة الرقيقة". وعرض مسلسل "أهو ده اللي صار" في شهر فبراير/ شباط 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن بطولة روبي وأحمد داوود وسوسن بدر ومحمد فراج وأروى جودة وهشام إسماعيل.


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