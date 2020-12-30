آسر ياسين: تلقيت عروضا للعمل في هوليوود ورفضتها لهذا السبب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال الممثل آسر ياسين، إنه تلقى العديد من العروض للمشاركة في أعمال فنية بهوليود لكنه رفضها.

وأوضح ياسين بحسب تصريحات صحفية، سبب رفضه المشاركة في هذه الأعمال، وقال إنه لن يخضع لتصنيفات هوليوود فيما يتعلق بالعرب حتى لو حملت توقيع أشهر مخرجي هوليوود.

وأكد ياسين أنه "بالفعل تلقى العديد من هذه العروض التي تخدم تلك التصنيفات وكانت لأفلام هامة وضخمة الإنتاج".

مشددا على أنه رفضها فهو لا يقبل مثل هذه الأعمال لمجرد العمل بهوليوود.

وكشف ياسين أنه "يفضل تقديم عمل فني يظهر صورتنا جيدة كعرب ويكشف مواهبنا وليس بصورة الإرهابيين".

وأشار إلى أنه يفضل أن يصل للعالمية من خلال فيلم مصري.

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