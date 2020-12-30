"صاحي الليل" الجديدة لسلطان الطرب تحصد مليونها الثالث

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
 

أطلق "سلطان" الطرب جورج وسوف عبر كليب "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفور طرح الكليب الجديد احتل مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

ونجحت الأغنية بعد 7 أيام من طرحها في  تحقيق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

ولاقى الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور الذي عبر عن اعجابه الشديد بالأغنية وبكلماتها.

وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "احساس ولا اروع المبدع سلطان الطرب"، "أبو وديع أحلى شي صار في 2020"، "جورج وسوف رقم 1 في العالم العربي".

"صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.

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