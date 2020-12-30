هاني شاكر يكشف سبب غنائه "كيف بتنسى" باللهجة اللبنانية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر

كشف أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، كواليس أحدث اغنياته "كيف بتنسى"، التى يؤديها باللهجة اللبنانية التي من المتوقع إطلاقها خلال ايام قائلاً: "تجربة جديدة  جداً وأتمنى أن تنال إعجاب ورضا الناس".

وكشف خلال لقاء خاص في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" بمناسبة عام 2021 ان سبب غنائه باللهجة البنانية يعود لحبه الشديد للبنان والشعب اللبناني.

وأكد"أنا بحب لبنان جداً ومفتقدها  الفترة الماضية خلال 2020 وهناك عشق كبير يجمعني  بجمهور لبنان والاردن وسوريا.


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