سوسن بدر تلقن أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى لها الموت
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
لقنت الفنانة سوسن بدر أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى الموت لها، وذلك عقب نعيها المخرج الراحل حاتم علي الذي وافته المنية أمس إثر نوبة قلبية.
وكتبت: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، لتتلقى عددًا من التعليقات المواسية لرحيل المخرج السوري.
وتلقت ردًا من أحد المتابعين الذي كتب: عقبالك"ـ فيما ردت عليه النجمة الكبيرة قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه أشكرك على دعائك".