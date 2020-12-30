سوسن بدر تلقن أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى لها الموت

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر

لقنت الفنانة سوسن بدر أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى الموت لها، وذلك عقب نعيها المخرج الراحل حاتم علي الذي وافته المنية أمس إثر نوبة قلبية.

وكتبت: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، لتتلقى عددًا من التعليقات المواسية لرحيل المخرج السوري.

وتلقت ردًا من أحد المتابعين الذي كتب: عقبالك"ـ فيما ردت عليه النجمة الكبيرة قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه أشكرك على دعائك".

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