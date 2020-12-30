سوسن بدر تلقن أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى لها الموت





لقنت الفنانة سوسن بدر أحد المتابعين درسا بعد أن تمنى الموت لها، وذلك عقب نعيها المخرج الراحل حاتم علي الذي وافته المنية أمس إثر نوبة قلبية.





وكتبت: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، لتتلقى عددًا من التعليقات المواسية لرحيل المخرج السوري.





وتلقت ردًا من أحد المتابعين الذي كتب: عقبالك"ـ فيما ردت عليه النجمة الكبيرة قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه أشكرك على دعائك".