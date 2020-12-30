تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ريس ويليامز، نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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